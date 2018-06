Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 27/06/2018. Alterada em 26/06 às 21h59min O gol de Maradona

GABRIEL BOUYS/AFP/JC

Craque símbolo do futebol argentino, o Pelé deles, Maradona vibra com a vitória da sua seleção. O ex-craque sempre foi meio socado, embutido, atarracado - e, apesar disso (ou por causa disso), jogava barbaridade. A barriga está um pouco saliente, porque, bem na hora, ele deve ter engolido muito ar, para ser misericordioso.

Novas regras

Quem agendou viagem aos Estados Unidos após o dia 29 de junho deve prestar atenção às novas regras. Nas operações aéreas regulares para o país de Donald Trump, será proibido o embarque de substâncias em pó acima de 350 ml na bagagem de mão. As exceções são leite em pó, medicamentos e compras em duty free.

Pé no freio

O Jornal do Comércio realizou ontem mais uma edição do Conexões de Negócios (matéria nesta edição). Perguntado se a retração do consumidor se devia mais à cautela pelo momento vivido pelo País ou à falta de dinheiro, Alcides Debus, presidente da CDL-POA destacou que são vários os fatores que alteram o comportamento do comprador, mas prepondera mais a cautela, principalmente entre as mulheres. A racionalidade substituiu as compras por impulso.

Desvios brasileiros

Na abordagem que fez da situação brasileira, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, fez uma observação extremamente pertinente e lógica: é estranho que o Supremo Tribunal Federal precise julgar tabela de fretes de caminhoneiros.

Injustiça fiscal

No mesmo debate, Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, analisou a injustiça ao comércio formal causada pelo comércio informal no Centro da Capital. Injustiça porque esta atividade não paga impostos, nem obrigações outras que os lojistas precisam pagar.

Lar doce lar

José Antonio Vieira da Cunha, sócio-diretor da agência Moove, deixa a sociedade após 20 anos de atividade para passar mais tempo com a família. Foi uma saída planejada "na boa", salientou. Grande e correto profissional, e não é de hoje.

O começo de Itaipu...

O leitor Sérgio Oliveira aduz uma informação sobre a hidrelétrica Itaipu Binacional, comentada ontem na página. Quem começou o projeto de aproveitamento de Sete Quedas foi o ex-presidente João Goulart, que se encontrou com o ex-presidente paraguaio Alfredo Stroessner em uma fazenda no interior de São Paulo, informação dada com exclusividade pela Folha de S.Paulo. Três meses depois, Jango caiu. A usina foi inaugurada 10 anos depois.



...e o fim dos moinhos

Quando o governo criou a Eletrobras, em 1967, também proibiu novas pequenas usinas hidrelétricas que funcionavam em conjunto com os moinhos coloniais aproveitando pequenos cursos de água. Não foi uma boa ideia, como sabemos hoje. Os fim dos moinhos prejudicou muito agricultores do Interior, que levavam sua safra para moagem perto das lavouras. Uma voz contrária foi o então deputado Nelson Marchezan, que questionou o governo, mesmo sendo do seu partido (Arena).



Acesso à universidade

A Pucrs lançou, no dia 18 passado, sua Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati/Pucrs) que objetiva às pessoas em processo de envelhecimento o acesso à universidade como meio de ampliação do espaço cultural, educação continuada e oferecimento de cursos e atividades. A primeira palestra seria no dia 4 de julho, no prédio 81 da universidade.

Robô trabalhista

O fim da gratuidade das ações trabalhistas expõe trabalhadores ao risco de arcar com as custas processuais. Uma alternativa que elimina essa possibilidade acaba de chegar ao mercado, na forma de um robô. Valentina é um bot - serviço de atendimento eletrônico - que registra e encaminha demandas do gênero, e também tira dúvidas sobre direitos trabalhistas. Em seu perfil no Facebook.

Miúdas

DESDE já, se sabe o lanterninha da Copa: a videoarbitragem. Êta coisa mais fiasquenta!

já, se sabe o lanterninha da Copa: a videoarbitragem. Êta coisa mais fiasquenta! VENEZUELA criou sua moeda digital, o petro. Nada mais natural, já que a moeda física está em falta.

criou sua moeda digital, o petro. Nada mais natural, já que a moeda física está em falta. GRASSA uma gripe derrubante na praça. Insidiosa, produz abundante coriza. Cada gripe é única.

uma gripe derrubante na praça. Insidiosa, produz abundante coriza. Cada gripe é única. HOJE vai ser um dia daqueles. Meio feriado para uns e feriado inteiro para outros.

vai ser um dia daqueles. Meio feriado para uns e feriado inteiro para outros. QUE pelo menos a seleção faça um bom papel, e não um papelão, são nossos fervorosos votos.

Finais

GLOBAL reforça seu time criativo com a entrada de Vini Marques.

reforça seu time criativo com a entrada de Vini Marques. PROGRAMA Tampinha Legal, do Instituto Sustenplást, estará na PlastColab Porto Alegre dia 1/Iguatemi.

Tampinha Legal, do Instituto Sustenplást, estará na PlastColab Porto Alegre dia 1/Iguatemi. JUIZ da 1ª Vara de Falências de São Paulo, Daniel Carnio Costa palestra hoje/8h30min/Novotel Aeroporto, promoção de Scalzilli Althaus/Sinfac-RS.

da 1ª Vara de Falências de São Paulo, Daniel Carnio Costa palestra hoje/8h30min/Novotel Aeroporto, promoção de Scalzilli Althaus/Sinfac-RS. ARMAZÉM do Queijo promove, sábado/16h, o Arraial Especial no bairro Petrópolis.