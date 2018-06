Plataforma recordista...

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 25/06/2018.

Primeira plataforma da Petrobras com casco construído em Rio Grande, a P-66 está entre as cinco maiores produtoras de petróleo no País. Dados atualizados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que a produção diária é de 136,7 mil barris, próxima da capacidade máxima de 150 mil.

...e outra está na China

Desde que começou a operar, em maio de 2017, a P-66 gerou US$ 3,5 bilhões. Já a P-67, também construída em Rio Grande, sequer começou a produzir. A plataforma foi enviada para a China há três anos para instalação de módulos e finalização de sua integração. Deve retornar ao Brasil apenas em agosto.

Naqueles tempos

Leitor endossa o comentário da página sobre a ditadura dos camelôs e ambulantes que não ambulam no Centro Histórico da Capital, mas não só nele. "Estamos no período pré-camelódromo", comenta. Com todo o respeito, a página discorda. Naqueles tempos, como dizia Jesus, a situação não estava tão ruim. Pelo menos deixavam os pedestres caminhar com folga nas calçadas.

Questão de audição

O problema do prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), é o ouvido. Com todo o respeito. A saída do correto jornalista Claiton Magalhães da área de Comunicação da prefeitura é apenas mais um capítulo da história que começou antes até da posse do prefeito. Comunicação é uma ferrovia de mão dupla e no ramal que vem há que ter ouvidos de ouvir. Comunicar não é apenas disparar releases.

Russo Preto

Nestes tempos de Copa do Mundo vem à lembrança uma mistura que surgiu nos anos 1960-1970, Coca ou Pepsi com vodca, chamada de Russo Preto. Por suas características este destilado pode ser adicionado a qualquer coisa inclusive sucos. A contribuição brasileira para as misturas destilados/refrigerantes foi guaraná com uísque. Estragava os dois.

Santa Rita

O professor do Departamento de Oncologia da McGill University (Canadá), Luis Souhami, é o primeiro palestrante internacional confirmado do Congresso do Hospital Santa Rita, que acontece em agosto. A atividade, alusiva aos 50 anos da unidade de oncologia da Santa Casa, irá debater a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer e a reabilitação do paciente oncológico.

Fraturas e Vitamina D

O médico ortopedista Marcelo Guerra estará no XI Congresso Gaúcho de Ortopedia e Traumatologia nesta quinta-feira no Hotel Wish Serrano de Gramado, para abordar temas que envolvem o pré-operatório, a influência da Vitamina D na incidência de fraturas nas crianças e a indicação de que as fraturas no idoso podem ser consideradas uma emergência médica comparável ao infarto.

Trump, de novo I

Mal chegou na metade da jornada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já se lança candidato à reeleição. Os bons números da economia norte-americana permitem que ele possa ter esperanças. No fim, é sempre aquela mesma coisa seja qual for o país: a economia vai bem, o presidente também vai. E vice-versa. Tem sido assim na história, exceções que confirmam a regra à parte.

Trump, de novo II

Nas eleições norte-americanas de 1992, o presidente George Bush achou que seria moleza ganhar de Bill Clinton, então desconhecido governador do Arkansas. O marqueteiro de Clinton, James Carville, achou que não, soltando então uma frase que ficou famosa como case político: "É a economia, estúpido!". Os Estados Unidos estavam em recessão e Bill Clinton chegou lá.

Miúdas

ATÉ o final do ano o dólar deve ultrapassar os R$ 4,00, conforme a NGO Corretora.

PODE não parar aí. Já se especula que a moeda norte-americana poderá chegar a R$ 5,00.

COMENTÁRIO de um analista da TV: "a cada jogo o Brasil vai melhorando". Só jogou dois...

SUÍÇA tem belas paisagens, muito dinheiro e boa seleção, aparentemente.

COLEÇÃO de supercarros de Neymar está orçada em R$ 18 milhões, dado do Valor Econômico. Fora um helicóptero.

MAIS uma vez o campo salva a cidade: as bergamotas deste ano estão ótimas, caldosas como nunca.

Finais

CONGRESSO Odontológico Rio-grandense (Corig) começa nesta quinta-feira no Centro de Eventos da Pucrs. Info: NOVA diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) toma posse amanhã. Giovana Stefani é a primeira mulher a assumir a presidência do IEE. RGE Sul realizou melhorias no valor de R$ 1,8 milhão em Venâncio Aires no trimestre. Odontológico Rio-grandense (Corig) começa nesta quinta-feira no Centro de Eventos da Pucrs. Info: www.corig.com.br diretoria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) toma posse amanhã. Giovana Stefani é a primeira mulher a assumir a presidência do IEE.realizou melhorias no valor de R$ 1,8 milhão em Venâncio Aires no trimestre.