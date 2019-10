O elegante jantar da Liga Feminina de Combate ao Câncer no Country Club foi construído com a participação voluntária de muitos - entre eles, Lucia Suñe, Empório das Locações, Jalfim Eventos e Fernanda Rosa. O aroma da noite remetia a rosas, graças a máquinas de perfumação da Estação do Banho, exalando fragrância criada pela Laboterra exclusivamente para a ocasião. As meninas da Liga Jovem emprestaram ainda mais cor e beleza à festa.