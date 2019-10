Atende por Beyond Drinkeria o acolhedor espaço para bebericar e colocar o papo em dia criado pelas arquitetas Kamila Witt e Renata Costa na Mostra Elite Design, na sede do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA). Projetado especialmente para ser palco da alquimia preciosa de Eduardo Santos, o Dudu das Caipiras, que expandiu a dimensão da alcunha e agora é Dudu Drinks, tem vista para o Guaíba e parte do forro coberto por perfumadas flores de macela. Funciona de quinta a domingo e merece uma visita. Sem pressa, por favor.

As arquitetas Kamila Witt e Renata Costa projetaram o espaço MARCIA REJANE COSTA/DIVULGAÇÃO/JC

Três Figueiras

Edgardo Castro, novo presidente do clube, e Carla Koch

/LUCIANO MENEZES/DIVULGAÇÃO/JC

Edgardo Castro Tarullo é o novo presidente do Três Figueiras Tênis Clube. A diretoria agora empossada estará à frente do clube até 2021. João Luiz Scaffaro Rios, Edison Massulo Lisboa, Ciro Pacheco e Annelise Winge assumiram as vice-presidências administrativa financeira, de patrimônio e obras, social e cultural e de esportes, respectivamente.

NBA na área

A Sogipa está aplicando a metodologia da NBA Basketball School em suas aulas do esporte. A NBA é uma das mais importantes ligas de basquete do mundo, com 29 equipes nos Estados Unidos, entre elas, a Chicago Bulls, território do lendário Michael Jordan, e uma no Canadá.

Paladar

Rafael Kunzler e Simone Dartora participaram do jantar

FOTOS JOÃO MATTOS FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO/JC

Mais uma turma do Curso de Avançados da Confraria União Cooks saiu do forno, com 16 formandos, que cozinharam sete pratos com sotaque asiático para os convidados. Só elogios. Ainda em outubro, tem mais gastronomia no clube: dias 30 e 31, curso especial de carnes nobres, para aprender tudo sobre especialidades imbatíveis, como o boueuf bourguignon e o stinco de cordeiro. Quem ensina é o chef Mauro Souza, do Sheraton, e as mulheres serão bem-vindas, apesar de a confraria ser masculina. O formando Rodrigo Bussolli e Bruna Peres

A coluna vai mudar...