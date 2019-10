Conexões futuras na ALJ

O 66º Debut do Juvenil sob a inspiração do tema "Conexões com o futuro" trouxe uma decoração sóbria e futurista para o tradicional Salão Leopoldina, com uma cápsula de tempo servindo de portal para a aparição das debutantes que seguiam por um túnel de luzes sobre uma passarela prateada, em sintonia com os arranjos também em prata sobre as mesas. As 44 debutantes foram apresentadas durante o cerimonial conduzido por André Haar, seguido das primeiras valsas e de festa jovem comandada pelo DJ Chaleco.

Maria Eduarda Dresch da Silveira, Manuela Buarque e Laura Pellenz Carvalhal

Catarina Lopes Jardim e Ana Laura Arregui Reis nos bastidores do baile

Roberta Siegmann Drummond e Carolina Dalle Mulle Zoratto

Food truck

Por ter sido adiado em razão da chuva, o Festival de Food Trucks da Sogipa será realizado neste sábado, dia 12 de outubro, a partir das 11h. Muitas opções de gastronomia, chope artesanal, cafés e acessórios diversos estarão à disposição dos associados que terão entrada franca no evento, podendo cada titular convidar até dois não sócios gratuitamente.

Crianças

Uma festa para todas as crianças no Clube Caixeiros Viajantes comemora o Dia da Criança, no dia 12 de outubro, entre 11h e 18h, com a Rua da Alegria. Repleta de brinquedos e brincadeiras, a criançada poderá passar seu dia praticando esportes, jogando, se divertindo e aprendendo sobre saúde com estudantes da Univates. A entrada é franca e terá três creches convidadas numa ação social para integrar as crianças e oferecer almoço e lanches durante o dia.

Encontro

As debutantes dos principais clubes de Porto Alegre vestirão seus trajes de gala novamente durante a 10ª edição do Chá das Debutantes, promovido pelo comunicador e apresentador do programa Sociedade, Odalgir Lazzari, no próximo dia 17 de outubro, às 16h, no Salão Imperatriz, na Associação Leopoldina Juvenil.

Leituras