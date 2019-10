Passarela florida

A 59ª edição do Debut do Grêmio Náutico União encerrou o Projeto Debutantes 2019, com a apresentação à sociedade das 68 meninas em seus longos brancos, no sábado passado. Um verdadeiro jardim de flores amarelas ornamentou desde a entrada do clube, num efeito que remetia à primavera, sendo complementado pelos painéis de LED que serviam de cenário multicolorido no palco. Após o cerimonial o baile seguiu com o DJ Ivan Aune na programação que animou as danças na madrugada no salão repleto de jovens. No dia 18 de outubro se encerra a programação das debutantes de 2019 do Grêmio Náutico União com a Festa Pós-Debut em que todos deverão comparecer usando fantasias.

Marcela Siqueira Pacheco Prates e Manuella Mariano da Rocha Santos

Isabela Campos Johannpeter

Ana Luisa Silva Feoli

Gabriela Fernandes Hanquet

Maria Antônia Bignon Vanacôr, Manoella Gubert Nunes e Manuela Fanti

