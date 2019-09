Notícia da edição impressa de 06/09/2019.

Preparativos para o debut

Eduarda Souza Meyer

MARIANA CARLESSO/JC

As debutantes do Grêmio Náutico União tiveram programação dupla na recente ocasião em que foram modelos de looks da Gang e inauguraram a exposição de suas fotos produzidas para o catálogo de debut. Com a passarela armada no salão de festas do clube, mais gente pode assistir ao desfile das meninas e, logo em seguida, participar do coquetel de abertura da mostra fotográfica que fica em cartaz na Galeria de Artes do União, sede Alto Petrópolis, até o fim do mês. Nas próximas semanas, as debutantes começam os preparativos finais para o debut, que acontece em 28 de setembro. Maria Eduarda Polo. Foto: Mariana Carlesso/JC Isabella Menezes dos Santos e Eduarda dos Santos Lisboa. Foto: Mariana Carlesso/JC Dhara Husein Abdel Hadi. Foto: Mariana Carlesso/JC Maria Eduarda Madeira Rodrigues e Júlia Zagoury Carafini. Foto: Mariana Carlesso/JC Sofia Gallo Salvadori. Foto: Mariana Carlesso/JC

Homenagens

Na manhã desta sexta-feira, a Sogipa receberá os seus premiados atletas para um café da manhã com a diretoria do clube, no qual serão homenageados os participantes dos Jogos Pan-Americanos, no Peru, e do Campeonato Mundial de Judô, que se encerrou domingo, no Japão. Mayra Aguiar trouxe a medalha de bronze na categoria meio-pesada, o que equivale a um ouro em Nippon Budokan, Tóquio, sendo a sua sexta medalha em mundiais. Os atletas Rafael Macedo e Maria Portela ajudaram a seleção brasileira a conquistar um bronze na competição por equipes no mundial.

Elvis

Um dos artistas mais premiados na interpretação de Elvis Presley, Diego Light retorna ao palco do Grêmio Náutico União, nesta sexta-feira, para mais uma apresentação. O show Elvis - Eras Of The King apresenta, durante 90 minutos, os maiores sucessos do ídolo que continua presente na imaginação de seus fãs. Ainda restam ingressos para o show desta noite.

Parapan de ouro

A nadadora paralímpica Maria Carolina Santiago conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. A atleta venceu a prova dos 50 m livre feminino, nos 400 m livre e na prova de 100 m costas. Maria Dayanne Silva ficou com o bronze no revezamento 4x100 m medley.