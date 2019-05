Debutantes Casa NTX

86

Ivan Mattos

03/05/2019

As 23 meninas que compõem o catálogo de debutantes da Casa NTX foram apresentadas oficialmente à imprensa durante movimentado coquetel recentemente, acompanhadas de seus pais. Na simpática ocasião tiveram a acolhida de Betina Becker e Nora Teixeira que fizeram as honras da casa e sortearam a ordem de entrada no dia do baile em 26 de outubro. As organizadoras também sortearam Marina Fossati Druck e Victória Uliana como as representantes da Casa NTX no Porto Alegre Country Club e na Associação Leopoldina Juvenil, respectivamente. A partir de agora, seguem os encontros e palestras que as debutantes terão até o dia do baile de gala.

Vitoriosos

Os judocas sogipanos encerraram a participação no Campeonato Pan-Americano, em Lima, no domingo, dia 28, garantindo seis medalhas para o clube. Mayra Aguiar ficou o ouro, enquanto Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo ficaram foram prata em duas categorias. Antes deles, conquistaram suas medalhas para a Sogipa Maria Portela, Daniel Cargnin e Nathália Brígida. O Pan é uma das principais etapas na corrida por uma vaga na Seleção Brasileira que disputará o Mundial, no segundo semestre, e para os Jogos Olímpicos, no ano que vem, em Tóquio.



Aniversário real

A cônsul honorária da Holanda, Ingrid de Kroes recebeu o ministro-conselheiro da embaixada da Holanda Roderick Wols para o Koningsdag, os brindes em homenagem ao rei Willem-Alexander que completava 52 anos, no sábado que passou. A forma tradicional de comemoração do aniversário real teve brindes de espumante com o tom alaranjado relembrando as cores associadas ao país que remetem a casa Orange que é a casa real holandesa. Ingrid portava uma echarpe laranja, presente do casal real quando de sua passagem por Porto Alegre para assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2014, Holanda contra Austrália, no Beira-Rio.



Alteração

A palestra de abertura do Ciclo Cultural 2019 da Sogipa sofreu alteração de seu horário em função da disponibilidade do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. O início do ciclo acontecerá no dia 6 de maio, próxima segunda-feira, às 18h, no Anfiteatro do clube. As palestras seguintes seguem no horário normal das 14h30min.



Feijoada

O Grupo Escoteiro Georg Black, da Sogipa, promoverá uma feijoada neste domingo, 5 de maio, a partir das 12h, com parte da renda arrecadada destinada ao Educandário São João Batista. O almoço custa entre R$ 12,00 e R$ 20,00 por pessoa e quem irá cozinhar são os próprios membros do Grupo Escoteiro. Haverá opção vegana para atender a todos os públicos e gostos.