86

681519

2019-04-30 03:00:00

O 51º The Best Jump

Christina Harbich e Karina Johannpeter no Lançamento do 51º 'The Best Jump' MARCELO G. RIBEIRO/JC

O tradicional campeonato de hipismo The Best Jump (CSN4*), que ocorre tradicionalmente na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, teve seu lançamento no Dado Bier, do Bourbon Country, reunindo organizadores, patrocinadores e imprensa para divulgação das novidades e alterações desta edição. Um concurso mais enxuto e com participantes nacionais dará a tônica deste ano que terá a presença especial da amazona Karina Harbich Johannpeter, atualmente residindo na Alemanha, que retorna ao circuito gaúcho desta vez montando seu próprio cavalo. Além dela, outro famoso atleta, César Almeida, que na apresentação entrou ao vivo por telefone de São Paulo, confirmou sua presença e o bicampeão José Roberto Reynoso Fernandez . Ao todo serão 200 conjuntos disputando cerca de R$ 250 mil em prêmios, entre os dias 2 e 5 de maio.