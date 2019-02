Festival de música

86

Ivan Mattos

Edição impressa de 08/02/2019.

O camarote da Renner, no evento de música jovem ocorrido na sede campestre da Saba, em Atlântida, concentrou mais uma vez as atenções em meio à movimentação da garotada entre as atrações musicais, uma roda gigante e mil e um agitos. O fenômeno Anitta, que se apresentou na primeira noite, levou o público jovem ao delírio com suas evoluções coreografadas e bastante conhecidas da plateia. Flávia e José Galló estiveram presentes conferindo a agitação do camarote em que maquiagens feitas na hora, tatuagens coloridas e petiscos estiveram à disposição dos convidados de Paty Leivas.

Programação de praia

O fim de semana será movimentado na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida com as atrações previstas já para esta sexta-feira com o Saba, Samba, Show a partir das 21h. O cardápio terá petiscos de boteco servidos pelo Bali Hai, drinques do Dudu das Caipiras e música da Banda Amantes do Samba. No sábado, dia 9 de fevereiro o Sunset Espaço Vivar haverá entrevista como dentista especialista em dor orofacial dr. Fabrício Finamor, no Lounge Beira-Mar, às 18h.

Jiu-jitsu

A partir da próxima segunda-feira, dia 11, a AABB Porto Alegre passa a oferecer aulas de jiu-jitsu, de segunda à sexta-feira, em diferentes horários. A modalidade é uma luta de contato que exige muita concentração ao oponente e respostas rápidas do corpo. As inscrições estão abertas na secretaria do clube.

Bodas de ouro

A exemplo do que ocorreu ano passado, o casal Carlos Alberto Pippi da Motta e Diana Pippi da Motta irão comemorar seu aniversário de casamento nas areias da praia. Os cinquenta anos de união deste jovem e animado par que tem um currículo incansável de contribuição aos clubes Grêmio Náutico União e Saba, estão convidando os amigos para esta sexta-feira, dia 8, brindar na Barraco do Beto, em Atlântida. Em caso de chuva, entram todos para dentro da Saba.

Maratona

Mais uma vez a sede náutica da Ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União receberá a primeira prova das cinco que compõem o Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Além das provas de 5km e 10km do Campeonato Brasileiro, serão disputadas no fim de semana dos dias 23 e 24 de fevereiro, as provas de 7,5km válidas pela seletiva do Campeonato Sul-Americano Juvenil e as provas de 2,5km e 5km da Copa Brasil.