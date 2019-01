86

Ivan Mattos

Edição impressa de 25/01/2019. Posse no Juvenil

Mariana Barata e Marcelo Corrêa da Silva

/MARIANA CARLESSO/JC

Desde a semana passada, a Associação Leopoldina Juvenil tem novo presidente, que assumiu o cargo após cerimônia oficial do conselho deliberativo do clube, em assembleia realizada no Salão Vila Rica. Em seguida, um coquetel no Salão Imperatriz acolheu o novo casal presidente Marcelo Corrêa da Silva e Mariana Barata que recebeu grupo de sócios e imprensa para bate-papo e entrevistas. Consta ainda na nominata, Ieda Berlim como presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Corazza, como vice-presidente de administração e finanças, e Alberto Guerra Neto como vice-presidente social e cultural. A nova equipe assumiu com o objetivo de dar continuidade às atuais atividades desenvolvidas até aqui tendo a presença e a satisfação dos sócios entre seus principais objetivos.

Gastronomia

A 28ª edição do Jantar dos Cozinheiros, na Saba, em Atlântida, neste sábado, terá 12 cozinhas, com os melhores pratos contendo frutos do mar e algumas carnes, preparados por grandes chefs de cozinha, som do DJ Pimpo Contursi, drinques do Dudu das Caipiras e ainda recreação infantil. O jantar será a atração da Saba, na noite deste sábado, a partir das 21h.

Debutantes na Saba

As debutantes do Grêmio Náutico União terão o apoio da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida, para a Festa de Lançamento do Debut 2019, no próximo dia 9 de fevereiro, às 23h, lá mesmo na Saba. A festa é direcionada à garotada entre os 13 e os 17 anos e deverá reunir as futuras debutantes e seus amigos na festa praiana. A abertura das inscrições para o Debut do União será no dia 13 de março, no começo da manhã, no União Petrópolis.

Prevenção à beira-mar

No próximo sábado, a ação que o Grêmio Náutico União promove há seis anos na praia com sua equipe de natação na prevenção de acidentes no mar, acontecerá entre as praias de Capão da Canoa e Atlântida. Guarda-Vidas por um dia é uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e apoio da Saba em que os atletas recebem um treinamento por integrantes do Cbmrs, são divididos em duplas e distribuídos ao logo da orla, entre as guaritas 76 e 86 auxiliando o trabalho dos guarda-vidas. A ideia é alertar aos veranistas sobre os perigos do mar e de como se comportar para evitar riscos.

Correção

A coluna noticiou na edição de terça-feira passada a palestra do professor Moacir de Araújo Lima, no dia 24 na Sat, em Tramandaí, mas na realidade a palestra ocorreu na Sapt, em Torres. Hoje, o professor tem encontro marcado na Saba, em Atlântida, com lançamento de seu livro Quântica e consciência: o grande encontro .