A chegada de 2019 no União

86

663710

2019-01-04 01:00:00

O Ano Novo chegou no Grêmio Náutico União com todos os requintes habituais que um Réveillon merece. Uma ceia deliciosa, preparada pelo expert Lúcio Moraes, decoração caprichada, com muitos balões brancos e amarelos, espumante geladíssimo, boas companhias, música na medida certa e os melhores votos de felicidades e realizações ao romper da meia-noite. Isso tudo no salão, pois nos jardins do clube, uma outra grande festa armada entre toldos e pistas de danças à beira da piscina, juntou outro grande grupo que esperava com entusiasmo a queima de duas toneladas de fogos de artifício, que resultou em um espetáculo no céu. Seguiu a festa com muitos brindes e som de DJ por toda a madrugada dos primeiros instantes de 2019.