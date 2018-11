Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 16/11/2018. Alterada em 16/11 às 01h00min Sinatra Sessions

Artur Bing, Carolina e Luciana Van Teffelen Bing

/MARIANA CARLESSO/JC

O Teatro do Grêmio Náutico União ficou lotado para assistir Gustavo Bing interpretando sucessos do repertório de Frank Sinatra em Sinatra Sessions, que foi o cartaz da Quinta da Cultura, na semana que passou. Muito bem acompanhado por músicos excelentes, inclusive por um naipe de sopros, Bing esbanjou competência e conhecimento de standarts daquele que até hoje é considerado The Voice para os norte-americanos. Bing passeou com desenvoltura e elegância por canções conhecidas comprovando que tem voz e carisma para o palco e ainda recebeu a violinista Karina Tagliari e Rafael Rothfuchs em participações especiais em um ótimo show.



Sunset

O Porto Alegre

Country Club encerrará suas atividades sociais no dia 30 de novembro com o Sunset Party, utilizando a área do Pavilhão da Piscina com o show do Papas da Língua e gastronomia de Rafael Jacobi. Lisette Andreolla Feijó e Paulo Afonso Feijó se despedem da diretoria do clube de golfe com os brindes ao ar livre e presença da diretoria que os acompanhou até aqui. A festa está marcada para iniciar às 20h.

Comemoração

O grupo da Maior Idade, do Grêmio Náutico União encerrará as atividades de 2018, no próximo dia 27, às 15h, na Praça dos Fundadores, na sede Alto Petrópolis, celebrando os aniversariantes do segundo semestre do ano. Para o Chá de Encerramento doações de agasalho ou um quilo de alimento não perecível para o Grupo União Voluntários.

Ano Novo

A Sogipa terá suas despedidas de final de ano no dia 7 de dezembro, com o Pré-Réveillon, este ano marcado para a área ajardinada do Parque Aquático do clube. O local tem capacidade para receber 700 pessoas e a proposta da Sogipa é reunir os sócios e convidados, vestidos de branco, antecipando os brindes de Ano-Novo com sonorização de dois DJs, ilha de caipirinhas e drinques, mesas de frutas, petiscos e mini porções preparadas pelo Buffet Bettino.

Chope

O Clube do Professor Gaúcho programou para o dia 1 de dezembro o seu Festival do Chope, com chope artesanal, jantar típico e música ao vivo da Banda Magnata. Os ingressos já estão à disposição dos sócios e não sócios na secretaria do clube e tem seu início marcado para as 21h.