Edição impressa de 06/11/2018. Alterada em 06/11 às 01h00min Quinta da Cultura

Lasier Martins, Marla Martins e o formando Paulo Urnau Pinheiro no jantar de encerramento do Curso de Avançados do União Cooks

Sinatra Sessions, com Gustavo Bing e sua banda finalmente chega ao palco do Teatro do União, nesta quinta-feira, dia 8 de novembro. Debruçado sobre o repertório de Frank Sinatra, o show do jovem músico vem colhendo elogios em suas recentes apresentações pela cidade, destacando-se pela seriedade e pelo talento demonstrados. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente nas secretarias do Grêmio Náutico União, pois, na hora, dependerá da disponibilidade. Melhor não arriscar.



Luzes sobre Caio

Felipe Daiello e Paulo Ledur na homenagem a Caio Fernando Abreu

A trajetória pessoal e profissional do jornalista, dramaturgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu serviu de inspiração para a sétima edição da Semana Literária do Grêmio Náutico União, inaugurada recentemente com palestra de Márcia Ivana de Lima e Silva, professora do Instituto de Letras da Ufrgs, no Teatro do União. Uma exposição sobre o autor ficará em evidência na Galeria de Artes até o dia 14 de novembro.