Ivan Mattos

Clubes

Jantar das Confrarias

Marlize Lewis, Zenaide Müller e Ângela Cruz

O 15º Jantar das Confrarias da Sogipa, na sexta-feira passada, teve uma variedade de sabores com a reconhecida qualidade dos pratos apresentados tradicionalmente neste evento. Na abertura, cada confraria se encarregou de preparar um tipo de pasta para os pães, como aperitivos da ótima cerveja artesanal confeccionada pelos mestres cervejeiros do clube. Impossível destacar qual o melhor prato, já que todos atraíram longas filas e muitos aplausos. Entretanto o bacalhau Zé do Pipo e o filé ao molho de shitake renderam entusiasmados elogios à mesa da presidência.

Off Road

No próximo dia 18 de julho, a Confraria União Off Road receberá o mais jovem gaúcho a escalar o Monte Everest, Henrique Franke, que irá compartilhar suas experiências e aventuras em uma palestra que antecederá o jantar do grupo de aventureiros. Na ocasião, será lançada a programação comemorativa aos 15 anos do Off Road, no Espaço Cooks, da sede Alto Petrópolis. Só as imagens dessas viagens já renderiam uma bela exposição de fotos para relembrar grandes aventuras.

Formatura

Os 31 novos cooks da 37ª turma de Novos da Confraria União Cooks concluirão o curso nesta sexta-feira, às 21h, no Salão de Festas da sede Alto Petrópolis. Ao lado de familiares, amigos e convidados, eles celebrarão os três meses de encontros com renomados chefs do cenário gastronômico gaúcho em uma noite gastronômica inesquecível, pilotando 11 cozinhas.

Nativismo

Na próxima quarta-feira, dia 18 de julho, a Tertúlia Nativista Beneficente, da AABB Porto Alegre, irá beneficiar as entidades assistidas pelo Grupo Bem-Me-Quer. O encontro será no salão Pôr do Sol, com jantar campeiro, às 20h; e às 21h30min, apresentação de Antonyo Rycardo, Daniel Torres, Fátima Gimenez e Os Posteiros. A noite integra a XXI Semana Cultural da AABB.

Pódio

Eduarda Vaz Guerra, atleta do Grêmio Náutico União

A judoca do Grêmio Náutico União Eduarda Vaz Rosa, de 16 anos, festeja mais uma vitória internacional em sua carreira. Eduarda conquistou o título do Campeonato Pan-americano sub-18, realizado na última sexta-feira, em Buenos Aires, Argentina. No sábado, a unionista sagrou-se vice-campeã sul-americana. Retornando de uma lesão, a atleta superou adversárias da Argentina, Canadá e Venezuela, conquistando pela terceira vez o título pan-americano.