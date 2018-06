Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Notícia da edição impressa de 22/06/2018. Alterada em 21/06 às 23h00min Glamour Girl 2018

Carolina Bing e Paula Nunes Paglioli

Mais uma noite de solidariedade e de difíceis escolhas marcaram a 61ª edição do Glamour Girl, na sexta-feira passada, na Associação Leopoldina Juvenil, promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Os jurados demoraram mais do que o normal para escolher entre as candidatas Paula Nunes Paglioli como a Glamour Girl 2018, que teve o imediato carinho e aprovação das amigas que disputavam a faixa confeccionada por Felipe Veiga Lima, quem, segundo ela, foi um grande incentivador deste trabalho voluntário. À coluna, ela confessou: "A Liga não é só Glamour. É muito trabalho também. Mas vejo e sinto isso com alegria, respeito e estímulo. Tenho consciência da minha responsabilidade. Vivo um momento muito especial, que tenho certeza, ficará para sempre marcado no meu coração e da minha família", conclui.

Bilheteria

Ao anunciar a presença de Frejat como o show de aniversário de seus 151 anos, a Sogipa viu esgotarem-se rapidamente os convites para a noite de 11 de agosto. Restam ainda alguns poucos ingressos para lotar o salão de festas que terá o cardápio do Buffet Bettino tanto no coquetel quanto no jantar. O ano de 2018 ficará marcado pela face roqueira dos clubes da Capital que se iniciou com a Blitz, no aniversário do União; os Titãs, neste sábado, no Juvenil; e, Frejat, na Sogipa.

Debut Sogipa

A Sogipa decidiu não realizar o seu baile de debutantes este ano e já cancelou a data de 15 de setembro prevista para o debut. A direção do clube está estudando algumas ideias direcionadas às jovens e em breve deve anunciar as novidades. A partir de setembro próximo, no entanto, será lançada a campanha para o debut 2019, com todas as atrações que costumam integrar a programação das debutantes. Festas jovens e encontros ao gosto da nova geração estão na pauta da diretoria social.

Estilo

O apresentador televisivo, Odalgir Lazzari, está mais uma vez recebendo as confirmações de seu Jantar de Gala da Distinção Estilo que completa 20 anos no dia 2 de julho próximo, com coquetel e premiação no Country Club. O programa Sociedade, comandado por ele segue como um dos campões de audiência do Canal 520 da NET - Bah! com fãs em todos os melhores salões e presença obrigatória no circuito social.

Namorados

Karina Orlandi e Antonio Carlos Pacheco Padilha no GNU

Feijoada do Bem

As baixas temperaturas favorecem a iniciativa da Feijoada do Bem que chega à sua quinta edição neste sábado, ao meio-dia, no Grêmio Náutico União, em uma promoção da Cozinha do Bem. O fumegante feijão e seus acompanhamentos costumam atrair um público que deseja contribuir com as obras assistenciais da Creche da Tia Beth. Os ingressos ainda estão disponíveis com as organizadoras e custam R$ 100,00.