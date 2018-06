Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Notícia da edição impressa de 15/06/2018. Alterada em 14/06 às 23h00min Festa Junina

Carla Luiza Cunha e Thiago Julio Pinto com os filhos Matheus e Rafael na festa junina do União

/JOÃO MATTOS FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO/JC

O sábado de temperatura alta levou muita gente ao arraial junino que o Grêmio Náutico União armou em seu salão de festas, e que durou o dia todo. Desde o final da manhã, as crianças e seus pais foram conferir as inúmeras atrações previstas, como brinquedos infláveis, pescaria, bola ao cesto, roleta premiada, boca do palhaço, argola, cama elástica, touro mecânico, enfim, uma infinidade de opções para distrair a criançada. A praça de alimentação foi outro atrativo da festa, em que se podiam encontrar desde massas e pastéis até cachorro-quente, churros, pipocas e amendoim torrado. Um arraial perfeito.

Inverno

No próximo dia 21 de junho, no Espaço Gourmet, da AABB Porto Alegre, será realizada mais uma edição dos cursos rápidos promovidos pelo clube, desta vez com a chef Paola Troin, ministrando uma aula de sopas e cremes da Gringa, a partir das 20h. As inscrições garantem aos participantes as receitas ensinadas e a degustação dos pratos. As vagas são limitadas.

Quadro de medalhas

Atualizando o quadro de medalhas que os atletas do Grêmio Náutico União conquistaram na 12ª edição dos Jogos Sul-Americanos, em Cochabamba, Bolívia, encerrados recentemente. Com os três ouros de Gabriela Ribeiro, na Ginástica Rítmica, os unionistas conquistaram, ao todo, oito medalhas em quatro modalidades. Ou seja, três ouros na esgrima, três na ginástica rítmica, um na artística e um bronze no judô. Os atletas foram recebidos com festa no clube no início da semana.

Sociedade Germânia

Considerada a primeira associação recreativa do Estado, a Sociedade Germânia, celebra o seu aniversário de 163 anos, no próximo dia 23 de junho, com jantar seguido de baile e cardápio exclusivo elaborado pelo chef Lúcio Gastronomia. A música será executada ao vivo pelo sempre elogiado Quarteto Internacional Beto Valduga. A Germânia atualmente tem Werner e Lilian Adelmann como casal presidente do clube.

Noite de glamour

Brenda Beninca, uma das candidatas ao Glamour Girl 2018

/MARIANA CARLESSO/JC

Na noite desta sexta-feira, o Baile da Glamour Girl 2018, realizado anualmente pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS, acontecerá, mais uma vez, na Associação Leopoldina Juvenil, reunindo 20 candidatas ao título neste ano. Catarina Wolf Rohde, Maria Eduarda de Andrada Krey Beylouni, Luiza de Albuquerque Ungaretti, Paula Nunes Paglioli e Isabella Schnorr Paglioli estão entre as participantes. A coordenação-geral é da presidente da Liga, Nelma Wagner Gallo, com o auxílio das diretoras sociais Vera Bernardes, Débora Wolf, Luciana Velasquez e Simone Tavares.