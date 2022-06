A marca alemã confirmou seu segundo automóvel elétrico no Brasil. A partir do começo de julho, as primeiras unidades do EQS 53 4Matic chegarão nas concessionárias do País, custando R$ 1.350.900,00.

Com autonomia e performance elevadas, o modelo é equipado com dois motores elétricos que geram 658 cv de potência, distribuídos nas quatro rodas. Sua bateria de 107,8 kWh permite percorrer até 580 quilômetros com uma única carga. O exclusivo eixo traseiro direcional consegue girar em até nove graus as rodas traseiras, melhorando a dirigibilidade e a estabilidade.

No interior futurista, o destaque é a grande tela central denominada de "Hyperscreen": são três displays com tecnologia de alta definição que proporcionam interação e conectividade extraordinárias. O pacote de tecnologia inclui radares, câmeras e sensores para condução semiautônoma, além de navegação com realidade aumentada.

"O EQS é mais que um novo produto. É o símbolo máximo dos valores de nossa marca, como conforto e luxo, aliado a mais avançada tecnologia que irá nos mover no futuro", ressalta o presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, Carlos Garcia.