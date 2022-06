Audi lança novo Q3 Sportback com motor 2.0 TFSI

O modelo estreia no Brasil importado da Hungria, em duas versões e com preços começando em R$ 315.990,00. Mas, a partir do segundo semestre, será produzido em solo nacional, na fábrica da marca em São José dos Pinhais (PR). Com isso, o Q3 se tornará o primeiro Audi feito aqui com a tração quattro e a transmissão Tiptronic de oito velocidades.

"Nós acreditamos no potencial do mercado brasileiro e estamos muito orgulhosos em retomar a produção em São José dos Pinhais (PR). O Q3 é uma referência no segmento e best-seller global da marca - ano passado foi o segundo mais vendido, com quase 260 mil unidades comercializadas em todo o mundo. A nova carroceria Sportback alia um design contemporâneo com a versatilidade dos utilitários compactos", afirma Daniel Rojas, CEO e presidente da Audi do Brasil.

Com 4,5 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,56 m de altura e 2,68 metros de entre-eixos, o SUV apresenta design com ombros pronunciados, vincos afunilados e um conjunto óptico agressivo. O porta-malas acomoda 530 litros, o maior volume da categoria, podendo ser ampliado para 1.400 litros com os bancos rebaixados.

O estilo esportivo surge também na cabine, de linhas horizontais que dividem o painel de instrumentos em duas partes: a superior acomoda as saídas de ar-condicionado e, a inferior, os comandos de entretenimento, climatização, conectividade e outras funcionalidades. O quadro de instrumentos é totalmente digital, com 10,25 polegadas.

O Audi Q3 Sportback possui motor 2.0 TSFI a gasolina, com injeção direta e turbocompressor, que desenvolve 231 cv de potência e 340 Nm de torque. A transmissão Tiptronic de oito velocidades significa trocas de marchas ágeis e precisas.

Entre os recursos de conveniência e segurança, estão controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensores dianteiros e traseiros, e o controle de cruzeiro adaptativo, que auxilia o condutor nos congestionamentos.