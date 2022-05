Partner Rapid amplia gama de utilitários da Peugeot

O modelo é quase "gêmeo" do Fiat Fiorino, sendo produzido na mesma fábrica, em Betim (MG) - a marca italiana e a francesa pertencem ao grupo automotivo Stellantis. O Partner Rapid está disponível na versão Business, pelo preço de R$ 101.390,00.

Seu compartimento de carga oferece 3,3 metros cúbicos de volume e capacidade para acomodar até 650 quilos, com abertura de até 180 graus das portas. O motor 1.4 8V Fire EVO Flex trabalha em conjunto com um câmbio manual de cinco marchas e foi regulado para atender às novas regras de emissões e ruídos do Proconve.

O veículo vem de série com controles de estabilidade e de tração, alerta de frenagem de emergência, assistente de partida em rampas e luzes de rodagem diurna. Internamente, além de ar-condicionado, há uma série de porta-objetos para facilitar a organização do usuário, entre os quais um espaço dedicado a comportar maquininha de cartão, ressaltando o perfil "trabalhador" do Peugeot Partner Rapid.

"Com o início das vendas da Partner Rapid, passamos a entregar ao consumidor uma ampla oferta de comerciais leves, capazes de atender a todas as demandas de empresas e profissionais diversificados", diz Katia Ribeiro, líder de veículos utilitários da Peugeot.