Toyota Camry retorna ao Brasil, mas agora apenas híbrido

O sedã eletrificado chega em versão única, a XLE, custando R$ 331.790,00. O motor a combustão de 2.5 litros e quatro cilindros recebe a ajuda de três propulsores elétricos, resultando em potência combinada de 211 cv e torque acima de 420 Nm.

A transmissão automática eCVT garante trocas mais suaves e a sensação de acelerações mais diretas, otimizando o aproveitamento de energia. O motorista do Camry pode selecionar um entre quatro modos de condução: Normal, Eco, EV (100% elétrico) e Sport.

A linha 2023 do automóvel ganhou o Toyota Safety Sense - o pacote de segurança ativa da marca. O sistema envolve recursos como alerta de mudança de faixa com condução assistida, pré-colisão frontal com detecção de pedestre e ciclistas, e controle de cruzeiro adaptativo.

A segurança passiva fica por conta de nove airbags: dois frontais, dois laterais para o condutor e passageiro na dianteira, dois de cortina, dois laterais para o assento traseiro e um de joelho, exclusivo para o motorista.

O Camry ainda apresenta atualizações no design frontal, com o alongamento da área central, que passa a se estender desde o capô até o para-choque e se interliga ao canto do para-lama, conferindo um aspecto mais baixo e arrojado. Além disso, há detalhes cromados nas laterais do para-choque.

No interior, destaque para a central multimídia, com tela de resolução HD e sensível ao toque de nove polegadas, com rádio AM/FM, função MP3, entrada USB e conexão para smartphones e tablets. Já o computador de bordo possui tela TFT colorida de sete polegadas.