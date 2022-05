Volvo Car expande seu portfólio elétrico no Brasil

A marca sueca inicia a pré-venda de mais uma versão totalmente eletrificada para o mercado nacional: XC40 Recharge Plus, com novo motor Single Eletric de 231 cv de potência e de 330 Nm de torque. Com tração dianteira, o SUV tem uma bateria de 69 kWh, capaz de gerar uma autonomia de cerca de 420 quilômetros.

O Volvo XC40 Recharge Plus conta com atualizações visuais como novos faróis, rodas exclusivas e um para-choque dianteiro reestilizado. O acabamento do seu interior é totalmente livre de couro, incluindo volante e manopla de câmbio.

Outra atração da cabine é a moderna multimídia Google Automotive Services. O sistema oferece uma interface fácil e grande nível de conectividade. A tecnologia de comando de voz permite controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e enviar mensagens sem tirar as mãos do volante.

"Buscamos dar aos clientes a mesma experiência que eles estão acostumados em seus telefones, mas adaptados para interação mãos livres enquanto dirigem. Dentre os recursos está o comando de voz, além do acesso a um ecossistema de aplicativos nativos no carro via Google Play", comenta André Bassetto, diretor de produto da Volvo Car Brasil.

A pré-venda do XC40 Recharge Plus já está aberta no site www.volvocars.com.br ou diretamente nas concessionárias da marca. O valor de R$ 309.950,00 é promocional e as primeiras unidades começarão a ser entregues no final do mês de agosto.

"A nova versão do XC40 chega para trazer a eletrificação em uma faixa de preço mais acessível e isso expande a gama de consumidores que vão poder ter acesso a um modelo Volvo 100% elétrico no Brasil", destaca João Oliveira, diretor-geral de operações da subsidiária nacional da empresa.