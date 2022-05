Defender chega com novo motor e versões inéditas

A Land Rover lança o modelo 2023 do SUV, agora com propulsor a diesel D300 MHEV. Duas novas configurações estão disponíveis no Brasil: a X e a X Dynamic HSE. No total, são quatro opções, com preços começando em R$ 708.950,00.

"O Defender carrega a essência da nossa marca, com um estilo incomparável, uma motorização potente e um interior tecnológico e versátil. A nova versão com a motorização diesel MHEV era muito pedida pelos nossos clientes", explica Tiago Yoshitake, coordenador de marketing da Land Rover.

A motorização a diesel de 300 cv de potência conta com o apoio de um alternador, que também pode funcionar como propulsor elétrico. Sua missão é dar partida no veículo quando o sistema start/stop está ativo, e fornecer torque extra para reduzir o consumo de combustível.

O Defender possui suspensão a ar e uma tecnologia capaz de monitorar os movimentos do chassi até 500 vezes por segundo. Com isso, o utilitário-esportivo pode reagir quase instantaneamente às condições de piso, para proporcionar maior controle e conforto ao motorista.

O controle de cruzeiro adaptativo passa a ser de série em todas as versões. O recurso atua sobre a aceleração e a frenagem do veículo, para mantê-lo a uma distância segura do carro à frente.

A nova versão X Dynamic HSE se diferencia pelo teto preto, detalhes nos para-choques e nas laterais em preto brilhante, soleiras com assinatura e um jogo de rodas aro 20 polegadas diamantadas com detalhes em cinza escuro. Mais completo da família, o Defender X agrega capô preto, pinças de freio na cor vermelha e lanternas escurecidas.

No interior, destaque para o teto panorâmico com abertura. Uma nova tela de 11,4 polegadas sensível ao toque controla os aplicativos e exibe informações do automóvel aos ocupantes.

A linha Defender ainda ganhou mais conectividade. A central de infoentretenimento tem interface para smartphone, além de oferecer assistência rodoviária e serviços de emergência.