A economia de diesel pode ser de 3% a até 8%, podendo variar conforme aplicação, tipo do implemento, rota, topografia e velocidades, entre outros parâmetros. “O combustível é o principal item da planilha de custos do transporte. Com os preços cada vez mais altos, qualquer redução contribui decisivamente para aumentar a rentabilidade do transportador nesse competitivo ambiente de negócios”, argumenta Jeseniel Valério, gerente de engenharia de vendas da Volvo.

O Pacote Aero aperfeiçoa não somente a aerodinâmica do cavalo-mecânico, mas de todo o conjunto, incluindo a carreta, contemplando defletores laterais, de teto e de chassi; spoiler dianteiro; suspensão a ar; para-lamas traseiros integrais; para-lamas dianteiros envolventes; entre-eixos menor; relação de diferencial mais longa; e, opcionalmente, tanque de Arla atrás da cabine.

“O Pacote Aero é mais uma contribuição da marca para os transportadores que precisam aumentar sua produtividade e baixar seus custos. É o reforço do foco da Volvo em eficiência energética e do nosso compromisso com a sustentabilidade na cadeia dos transportes”, finaliza Valério.