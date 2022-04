Nissan investirá até US$ 250 milhões para fabricação de futuros veículos no Brasil

Parte do processo de expansão e consolidação da marca na América do Sul, o aporte permitirá a modernização da sua fábrica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito por Ashwani Gupta, COO da Nissan Motor Co.

“Estamos convencidos do grande potencial da América do Sul para o desenvolvimento dos nossos negócios. Este novo investimento é uma amostra do nosso firme compromisso para seguir oferecendo o melhor da tecnologia e engenharia japonesas para os clientes”, disse o executivo.

O montante irá viabilizar, entre outros objetivos, o desenvolvimento de processos e o conhecimento local de engenharia e automação, localização para novos produtos e melhorias na infraestrutura.

“Os investimentos em Resende, juntamente com o que temos feito na fábrica de Santa Isabel, na Argentina, onde produzimos a picape Frontier, serão fundamentais e nos permitirão seguir crescendo e demonstrando que a Nissan chegou para converter-se em uma das principais marcas da região”, declarou Guy Rodríguez, presidente e diretor-geral da Nissan América do Sul.

Na semana passada, o complexo industrial da empresa em Resende deu início a um novo turno, depois de alguns meses de preparação e capacitação dos 578 novos funcionários contratados para ampliar a capacidade da unidade fabril. A intenção é incrementar a produção do Nissan Kicks, para atender à alta demanda do mercado local e às exportações.