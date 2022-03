Ranger FX4 entrega estilo exclusivo e acabamento de luxo

A nova versão da picape da Ford foi pensada para pessoas que buscam sofisticação e alta capacidade para aventuras off road. O utilitário vem com o motor mais potente da família, o 3.2 turbodiesel de 200 cv e torque de 469,4 Nm, mais transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante, pelo preço de R$ 288.990,00.

"Identificamos que existe um cliente com perfil aventureiro, mas que exige mais requinte, tecnologia e conforto. Foi para ele que nós desenvolvemos a Ranger FX4", diz Antonio Freitas, gerente de marketing de picapes da Ford.

O modelo exibe um visual agressivo, combinando partes foscas e brilhantes. Faróis full-LED com projetores são exclusivos. O interior traz bancos de couro com costuras vermelhas e emblema da versão em relevo nos encostos.

Como acessórios, a picape oferece um snorkel customizado, que aumenta a condição de atravessar lâminas d'água - com profundidades de até 800 milímetros, a maior da categoria. Há também caixas organizadoras na caçamba com 42 litros para transportar pequenos equipamentos e compras.

Um novo sistema de redução de poluentes, instalado em todos os modelos da Ranger 2023, reduz significativamente as emissões de óxido de nitrogênio, ultrapassando em mais de 70% as exigências legais do Proconve 7. Para isso, usa o reagente líquido Arla 32, armazenado em um tanque com capacidade de 20 litros e com autonomia de 10 mil a 14 mil quilômetros.

A suspensão da Ranger FX4 é outro diferencial e contribui para o eficiente comportamento dinâmico e dirigibilidade da picape, seja vazia ou carregada, em diferentes condições de terreno. Seu "aparato" de segurança inclui sete airbags; controles de estabilidade, tração, anticapotamento, adaptativo de carga e de descida; assistente de partida em rampas; câmera de ré; e sensor de estacionamento traseiro.

"Comparada às concorrentes mais próximas em termos de preço e equipamentos, a Ranger FX4 é a mais completa, com equipamentos exclusivos de estilo, performance, conforto, segurança e tecnologia. Foi projetada para ser muito competitiva na sua proposta", conclui Antonio Freitas.