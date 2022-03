Honda CB 1000R sofre reestilização e ajustes técnicos

Caracterizado pelo visual "naked" (sem carenagens) e minimalista, o design exibe linhas mais agressivas, com novos detalhes como o subchassi em alumínio prateado. O formato do farol mudou e a peça está mais inclinada para trás.

O painel de instrumentos agora conta com display digital a cores com cinco polegadas. São quatro tipos de visualização da velocidade e rotação do motor, selecionáveis de acordo com a preferência do condutor.

O sistema de conectividade Honda Roadsync estreia na CB 1000R e permite que o smartphone seja pareado, dando acesso a conveniências como gestão de chamadas telefônicas, mensagens, seleção de músicas e navegação durante a pilotagem - desde que o piloto possua um capacete com sistema de áudio, microfone e conexão via bluetooth.

O motor de quatro cilindros em linha e 998 cm3 da CB 1000R recebeu calibrações na injeção eletrônica de combustível, o que resultou em entrega de potência mais progressiva e melhores respostas ao acelerador. O escalonamento do câmbio privilegia as acelerações.

O acelerador eletrônico permite ao condutor um manejo mais preciso. Há quatro modos de pilotagem disponíveis: Rain (chuva), Standard (padrão), Sport (esporte) e o personalizável "User" (usuário).

A Honda CB 1000R chegará às revendas em abril, na versão normal e na especial Black Edition, que se diferencia pelos acabamentos escuros. A garantia é de três anos, com respectivos preços de R$ 69 mil e R$ 76.750,00.