O mais novo lançamento da marca alemã no Brasil possui capota retrátil em tecido que pode ser aberta ou fechada em até 10 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50km/h. O conversível custa R$ 428.950,00 e pode acomodar quatro pessoas e mais 300 litros de bagagens no porta-malas - ou 385 litros com o banco traseiro rebatido.