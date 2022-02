BMW X1 traz mais conteúdo sem aumento no preço

O SUV líder do segmento premium está ainda mais completo. O X1 chega à linha 2022 com acréscimos de tecnologia e novidades estéticas - sem cobrar extra por isso. São três versões: sDrive20i GP Plus (R$ 287.950,00), sDrive20i X-Line Plus (R$ 307.950,00) e sDrive20i M Sport Plus (R$ 327.950,00).