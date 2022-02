Renault leva o motor 1.3 turbo para o Duster

O modelo 2023 do SUV ganha o novo propulsor TCe 1.3 flex na versão Iconic. Junto, vem a transmissão automática CVT Xtronic que simula oito marchas. A potência é de 170 cv e o torque atinge 269,5 Nm, permitindo retomadas de velocidade até 36% mais rápidas. O Duster passa a ser oferecido em cinco versões: Zen, Zen CVT Xtronic, Intense CVT Xtronic, Iconic CVT Xtronic - todas com o motor 1.6 SCe aspirado - e a nova Iconic CVT Xtronic 1.3 turboflex. Os preços vão de R$ 99.990,00 a R$ 135.590,00. O TCe 1.3 flex foi desenvolvido em parceria pela Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e a Mercedes-Benz, tendo como características elevado torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível. Entre suas tecnologias de construção, injeção direta central, turbocompressor com válvula "wastegate" eletrônica e duplo comando de válvulas variável com atuadores elétricos. O câmbio CVT Xtronic tem bomba de óleo reduzida, cárter com menor volume e válvula de controle hidráulico de maior precisão, garantindo trocas de marchas mais ágeis. O propulsor 1.6 SCe também sofreu aprimoramentos para se adaptar à nova fase das normas brasileiras de emissões. Como resultado, seu consumo melhorou em até 3,9%, sem redução da potência máxima de 120 cv e do torque de 158,8 Nm.

Licitação vultosa

Em uma grande licitação de ônibus urbanos feita pela capital do Chile, a Volvo conseguiu se posicionar como uma das principais fornecedoras. A marca sueca entregará 472 modelos convencionais e 92 articulados, que correspondem a 87% da nova frota de Santiago. A licitação da "Red Metropolitana de Movilidad", como é chamado o sistema local, separa provedores e operadores de frota.

Resultados sólidos

Depois de finalizar 2021 com quase 175 mil veículos comercializados, um crescimento de 26% em relação ao ano anterior, a Toyota do Brasil projeta novo resultado positivo de 20% em 2022. A marca se destacou no segmento de eletrificados, com quase 20 mil unidades vendidas no ano passado dos híbridos Corolla e Corolla Cross, obtendo participação de 56,5%. O plano da Toyota é ter uma versão híbrida para cada modelo oferecido no País.

Balança comercial

A Volkswagen Caminhões e Ônibus encerrou 2021 com um saldo bastante favorável em sua balança comercial: exportou quase 80% mais do que o volume verificado no ano anterior, passando de 4.680 para cerca de 8.400 veículos. O panorama de retomada do mercado em vários países favoreceu o resultado, mas a montadora foi além disso, investindo para ampliar os destinos internacionais de seus modelos e também no portfólio voltado ao exterior.

Acordo de colaboração

A Allison Transmission e a Jing-Jin Electric, líder chinês de componentes para propulsão eletrificada e sistemas automotivos, assinaram um amplo acordo de colaboração estratégica global para acelerar o desenvolvimento de soluções de trens-de-força eletrificados para veículos comerciais globais.

