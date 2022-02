JAC E-J7 é elétrico com preço de carro a combustão

Custando R$ 264.900,00, o sedã é o primeiro veículo totalmente eletrificado no Brasil a ficar na mesma faixa de valor de modelos similares com motores a gasolina ou flex. Seu propulsor elétrico garante 340 Nm de torque instantâneo, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,9 segundos.

Instaladas no assoalho do JAC E-J7, as baterias rebaixam o centro de gravidade do automóvel, contribuindo para uma melhor estabilidade. A suspensão independente nas quatro rodas, com sistema Multilink no eixo traseiro, também tem seu papel nesse resultado.

Capaz de rodar 402 quilômetros com uma carga completa das baterias, o sedã 100% elétrico da JAC Motors conta com sistema de recuperação de energia nas desacelerações e frenagens. Feitas com fosfato de ferro de lítio, as baterias possuem 50,1 kWh de capacidade máxima.

"Por ser eficiente, o E-J7 não necessita de uma quantidade maior de baterias para atingir os 402 quilômetros de autonomia. Menos bateria significa menos peso, o que redunda em menor consumo e maior desempenho. Esse é o grande segredo da oitava geração de veículos 100% elétricos da JAC Motors", explica Sergio Habib, presidente da filial brasileira.

O design do JAC E-J7 se notabiliza pela fluidez e esportividade das linhas. Fazendo jus à condição de sedã, oferece porta-malas de 590 litros. No interior, que mescla revestimentos em preto e marrom, destaque para o painel minimalista, o quadro de instrumentos digital e para a multimídia de 13 polegadas.