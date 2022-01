O Paradiso G8 1600 LD está em fase de homologação para introdução no mercado a partir do segundo trimestre. O veículo, que pode ser produzido com diferentes marcas de chassi na configuração 6x2, se destina a operações em linhas de médias e longas distâncias, bem como ao segmento de turismo.

O ônibus incorpora todas as tecnologias dos demais modelos da Geração 8 da Marcopolo. Mais de 140 novos atributos se revertem em impactos positivos para motorista e passageiros.

O Paradiso G8 1600 LD conta também com a Marcopolo Biosafe, plataforma concebida para tornar o transporte coletivo mais seguro contra contaminações de vírus e bactérias, reunindo soluções de biossegurança. Desinfecção do sanitário e do ar-condicionado por meio de luz UV-C, acabamentos antimicrobianos, layout interno com três fileiras de um assento e dispensers de álcool em gel são quesitos opcionais.

Entre os destaques do modelo estão a cabine do motorista projetada para privilegiar a dirigibilidade e a visibilidade; maior altura interna do salão; novo painel de instrumentos superior, e bagageiro com abertura total de tampas.

“Desenvolvemos todos os ônibus da Geração 8 focados na excelência e eficiência máxima da operação para que nossos clientes alcancem resultados ainda melhores nos negócios”, comenta Ricardo Portolan, diretor de marketing da Marcopolo.