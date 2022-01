VW Delivery Express+ está mais potente e econômico

O modelo é o primeiro da Volkswagen Caminhões e Ônibus a se adequar à norma de emissões Proconve P-8, que entra em vigor no Brasil este mês. A nova calibração no motor do veículo acabou gerando outras vantagens: o Delivery Express+, ganhou potência e pode ficar até 5% mais econômico no consumo de diesel.

O propulsor de 3.0 litros agora fornece 156 cv e torque máximo de 360 Nm - disponível em rotações mais baixas, para proporcionar agilidade superior. Paralelamente, há menos emissão de NOx e material particulado, graças também à adoção da tecnologia de redução catalítica reversível, cujo tanque de Arla 32 vem integrado ao de combustível.

O Delivery Express+ vem de série com controles de estabilidade e de tração. Outro diferencial do modelo é o auxílio de partida em rampa mesmo com câmbio manual - o recurso mantém o veículo parado por até quatro segundos após a liberação do freio em ladeiras com inclinação superior a 5%, facilitando arrancadas e também manobras em subidas.

O caminhão pode ser dirigido por quem possui carteira de habilitação categoria "B", a mesma para carros de passeio. Por seu rodado simples na traseira, paga valor de pedágio de automóvel.

Para completar sua versatilidade, o VW Delivery Express+ consegue circular em áreas de restrição para veículos maiores, devido ao seu enquadramento legal como veículo comercial leve.