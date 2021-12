Chery Tiggo 7 dá salto de qualidade com modelo Pro

O SUV melhora em aspectos importantes. Além do visual externo renovado, recebe aprimoramentos no motor, transmissão, suspensão e novos recursos de segurança.

O veículo cresceu em dimensões, com direito a um porta-malas maior, de 475 litros, dotado de abertura e fechamento automáticos. Sua estrutura passa a ser constituída de mais de 60% de aços de alta resistência.

O propulsor 1.6 Turbo GDI atua em conjunto com uma transmissão automática de sete velocidades. Refinamentos mecânicos e ajustes na eletrônica resultaram em um acréscimo na potência, para 187 cv, e no torque máximo, para 274,4 Nm.

A suspensão do Tiggo 7 Pro foi recalibrada para entregar mais conforto e melhor dirigibilidade. O controle eletrônico de estabilidade agora é de última geração.

O pacote de segurança contempla ainda outras tecnologias: a que habilita automaticamente o limite de desaceleração durante a frenagem de emergência, a que identifica uma situação de emergência e desacelera o veículo quando os pedais do acelerador e freio são pressionados ao mesmo tempo, assistência à frenagem, alerta de tráfego cruzado traseiro, aviso sobre o risco de colisão ao abrir as portas, detector de ponto cego e assistentes de descida e de partida em rampa.

No campo da conectividade, o Tiggo 7 Pro traz a maior multimídia do segmento, com 10,25 polegadas, e o maior painel de instrumentos, de 12,3 polegadas, bem como câmera 360 graus de alta definição.

Produzido em Anápolis (GO), o automóvel está à venda nas concessionárias Caoa Chery pelo valor especial de lançamento de R$ 179.990,00 - nas primeiras 24 horas de comercialização, mais de 500 unidades foram encomendadas.