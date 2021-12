Volvo Car Brasil acelera seu projeto de eletrificação

A marca sueca criará rotas com carregadores rápidos em rodovias do País que ligam capitais e destinos importantes, possibilitando viagens mais longas com os carros elétricos. O plano de infraestrutura está dividido em cinco fases e a primeira já estará ativa no início de 2022.

Em breve serão implantados 13 corredores elétricos, que abrangem 3.250 quilômetros, saindo de São Paulo (SP) e ligando a cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), entre outras.

“Com isso, estamos proporcionando aos proprietários de veículos elétricos fazerem viagens intermunicipais, e até interestaduais. Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência, com segurança e comodidade para que as pessoas possam deixar seus carros carregando enquanto almoçam, jantam ou simplesmente fazem a parada para um cafezinho", explica Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil.

Cada ponto terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente. Os aparelhos rápidos de 150 kWh serão capazes de "abastecer" um automóvel elétrico em menos de 40 minutos.

"Assim como os quase mil eletropostos que já espalhamos em todo o Brasil, os carregadores rápidos não terão cobrança para a recarga. Além de estarem disponíveis a proprietários de diversos modelos de carros híbridos de todas as marcas. Queremos cada vez mais difundir a eletrificação e aproximá-la das pessoas", afirmou João Oliveira, diretor-geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

A empresa também anunciou que todas as versões do utilitário-esportivo compacto XC40 imediatamente se tornam 100% elétricas. No começo de 2022, a marca lançará no País o C40, seu segundo modelo completamente eletrificado. Desde o início deste ano, a Volvo Car Brasil comercializa somente carros híbridos e elétricos.