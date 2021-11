Stonic é o primeiro veículo híbrido da Kia a desembarcar no Brasil

Por R$ 149.990,00 e em versão única, o utilitário-esportivo compacto estreia no País como opção mais acessível para quem deseja ter um automóvel eletrificado. Sua carroceria combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves.

O motor a combustão do carro é o 1.0 turbo de três cilindros a gasolina (118 cv de potência e 167 Nm de torque) que também equipa o HB20 - Hyundai e Kia são marcas "irmãs". Junto, atua um sistema híbrido leve: um propulsor elétrico de 48 volts. A "dupla" gera 120 cv de potência e torque de 200 Nm, gerenciados por um câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem.

A unidade elétrica entra em ação em velocidades mais elevadas, trechos de descida e em subidas. Nos dois primeiros casos, a motorização a combustão é desligada para poupar combustível; no último, é auxiliada pela potência extra do propulsor elétrico. A energia cinética das frenagens recarrega a bateria de íons de lítio.

Apesar das dimensões compactas - 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 1.520 mm de altura -, a cabine do Stonic proporciona espaço e conforto para os ocupantes. O tanque de combustível de 45 litros foi posicionado abaixo do banco traseiro para dar aos passageiros mais espaço para as pernas. O porta-malas tem capacidade de 325 litros.

O Stonic traz seis airbags, controles de tração e de estabilidade, central multimídia com tela de oito polegadas, ar-condicionado automático, chave presencial com partida por botão, piloto automático, câmera de ré, freio a disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampa e rodas de liga-leve de 17 polegadas.

"O público para o modelo será eclético. Dos jovens, que querem a conectividade e a esportividade, às pessoas de mais idade, que buscam economia de combustível e a praticidade de um veículo menor", afirma Jefferson Furstenau, diretor da Sun Motors, concessionária Kia em Porto Alegre.

O empresário informa que, até o final deste ano, receberá 13 unidades do Stonic para venda. Em janeiro de 2022, chega um lote de 20 exemplares. "A partir daí, teremos de 10 a 12 carros/mês, dependendo do ritmo de produção na Coreia do Sul", conclui Furstenau.

Plataforma ao mesmo tempo robusta e leve utiliza 51% de aço avançado de alta resistência