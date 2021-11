BMW Group Brasil irá produzir novos modelos e reforçar engenharia local

Para alcançar tais objetivos, a empresa fará um aporte de R$ 500 milhões, em diversas áreas, ao longo dos próximos três anos, em sua fábrica de Araquari (SC). Com cerca de R$ 1,3 bilhão já investido no complexo fabril catarinense, a operação brasileira da marca já recebeu quase R$ 1,8 bilhão desde 2014.

Araquari começará a produzir, em breve, todas as versões a combustão dos novos BMW X3 e X4 para o mercado nacional. Mais adiante, um modelo inédito da BMW, que será revelado em breve, na Alemanha, também entrará na linha de montagem catarinense.

“Confirmar a produção de novos carros seis meses após vendas na Europa e ter a certeza que receberemos ainda um automóvel totalmente inédito reforça a qualidade do nosso time e processos”, ressalta Otávio Rodacoswiski, diretor-geral da fábrica de Araquari.

A operação brasileira sofrerá melhorias nesse ínterim. A equipe de engenharia local será ainda mais ativa nos avanços para softwares de digitalização. Novos desenvolvimentos mundiais serão também revelados em pouco tempo.

“O Brasil é de longe o mercado latino-americano com maior potencial, pois tem uma economia diversificada, uma população jovem e aberta às novas tecnologias. Por isso, confiamos muito no País e estamos promovendo essas inovações relevantes na planta de Araquari”, afirma Alexander Wehr, presidente e CEO do BMW Group para a América Latina.