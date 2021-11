A marca alemã preparou uma nova versão de seu carro elétrico, capaz de percorrer até 504 quilômetros, segundo o WLTP - protocolo de homologação de veículos novos na União Europeia que define testes e procedimentos para medir consumo de combustível e emissões de poluentes.

O Taycan GTS se posiciona acima do Taycan 4S e abaixo do Taycan Turbo. O modelo está disponível em pré-venda no Brasil, apenas na carroceria sedã, com preço de R$ 805 mil.

O esportivo desfruta de 598 cv de potência quando usa o controle de largada. Com isso, precisa de apenas 3,7 segundos para acelerar de zero a 100 km/h. A suspensão pneumática adaptativa da Porsche foi especificamente adaptada para o Taycan GTS.

Seu visual também se diferencia. Há diversos detalhes pretos na parte externa: a placa dianteira, as bases dos espelhos externos e os aros das janelas laterais - como é tradicional em um modelo GTS. No interior, destaque o aplicação de alumínio escovado com acabamento anodizado também preto.

Acabamento interno primoroso combina couro natural e tecido Alcântara