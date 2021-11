JAC Motors lança primeira van de passageiros 100% elétrica do Brasil

Derivada da versão de carga, a iEV750 Vip oferece acomodação para 13 ocupantes mais o motorista. O veículo possui bateria com 92 kWh de carga total - o que permite 235 quilômetros de autonomia - e motor com 163 cv de potência e 750 Nm de torque.

A JAC iEV750 Vip surgiu a partir de sugestões dos clientes brasileiros da marca. A adaptação da van de carga em modelo para transporte de pessoas foi feita pela Alpha6, empresa do interior de São Paulo, tradicional na transformação de veículos comerciais.

"A chegada da iEV750 Vip é a prova de que estávamos certos quando optamos por mudar toda a nossa linha para modelos 100% elétricos. Esse veículo foi um pedido objetivo de nossos clientes. Pode ser até que viéssemos a lançar a versão da van para passageiros no futuro, mas a demanda surgiu antes", explica Sergio Habib, presidente da JAC Motors Brasil.

Transfer executivo de passageiros em curtas/médias distâncias, com especial adequação para aeroportos, hotéis, resorts, restaurantes, além de empresas de transporte em geral, serão as principais aplicações do veículo.

O baixo custo operacional é o ponto forte da van de passageiros 100% elétrica. A JAC Motors afirma que a iEV750 Vip exige um valor seis vezes menor em manutenção do que as concorrentes de mesmo porte movidas a diesel.

A explicação passa pela ausência de componentes e sistemas como câmbio, embreagem, bicos injetores, bomba de injeção, óleo, filtros, aditivos, correias, entre outros. Além disso, o custo por quilômetro rodado da iEV750 Vip despenca em relação às similares a diesel: R$ 0,23 contra R$ 0,74, segundo a fabricante.

Vendida por R$ 419.900,00, valor acrescido de R$ 60 mil da transformação, a iEV750 Vip pode ser encomendada em toda a rede autorizada da JAC Motors. O prazo de entrega está previsto em 60 dias, mas a marca trabalha para reduzi-lo.

Atualmente, a marca comercializa oito modelos 100% elétricos – agora nove com a van iEV 750 Vip. A linha é composta por dois compactos urbanos (E-JS1 e E-JS1 EXT), dois SUVs (iEV40 e E-JS4), a picape iEV350T, a van de carga iEV750V e os caminhões urbanos iEV350T e iEV1200T.

E esse número já tem data para aumentar. "Acabamos de anunciar a pré-venda do sedã elétrico E-J7, que será lançado formalmente no início de 2022. Outro modelo a estrear em um segmento inédito”, complementa Habib.