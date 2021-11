Renault Sandero ganha série especial de personalidade esportiva

A novidade tem o nome de “S Edition” e oferece uma combinação de conforto e design para o hatch. Custando R$ 76.790,00, o modelo vem com quatro airbags (dois frontais e dois laterais), direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, chave canivete, rodas de 15 polegadas, central multimídia e sensor de estacionamento.

O visual do Sandero S Edition se diferencia pela adoção de elementos inspirados na versão esportiva R.S., como o para-choque dianteiro com luzes de rodagem diurnas em LED posicionadas na parte inferior e moldura integrada, com acabamento em cinza. Os faróis escurecidos, com foco duplo, são os mesmos do Sandero R.S.; na traseira, o destaque fica por conta das lanternas escurecidas em LED.

O motor do Sandero S Edition é o 1.0 SCe, de três cilindros, com duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape. A potência chega ao máximo de 82 cv com etanol, enquanto o torque máximo de 102,9 Nm começa a ser sentido já a 2.000 rpm.