A mais recente geração do modelo traz uma atualização significativa no motor bicilíndrico de 900 cm3: são 10 cv adicionais de potência. Além disso, a moto também ficou mais leve e ganhou aprimoramentos em sistemas como freios e suspensões. A nova Bonneville T100 está sendo lançada pela Triumph ao preço de R$ 52.990,00.

O propulsor agora rende 65 cv a 7.400 rpm e torque de 80 Nm a 3.750 giros. Graças ao uso de novos componentes, o motor sofreu uma redução de quatro quilos no peso.

Um novo assento proporciona mais conforto ao condutor e ao garupa, tanto em passeios curtos quanto longos. O banco pode ser aberto, dando acesso a uma porta USB. A motocicleta incorporou, também, um novo e moderno painel de instrumentos.

Os freios são Brembo com dois pistões, de alto desempenho. Os amortecedores dianteiros possuem especificação maior e os traseiros são duplos. O controle de tração maximiza a segurança na pilotagem.

A Triumph Bonneville T100 conta com um leque de 117 acessórios genuínos. Todos foram desenvolvidos e testados simultaneamente com a moto, de forma a garantir uma integração perfeita e proporcionar várias opções de personalização, de acordo com o gosto e as necessidades de cada proprietário.