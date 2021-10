Importado dos Estados Unidos, novo BMW X3 vem somente em versões híbridas

Reforçando a sua oferta de veículos eletrificados, a marca lança no Brasil a nova geração do SUV compacto. O modelo terá três variantes, todas híbridas plug-in: a já conhecida xDrive 30e X-Line (R$ 399.950,00) e as inéditas xDrive30e M Sport (R$ 439.950,00) e xDrive30e M Sport Launch Edition (R$ 449.950,00).

O design do BMW X3 ficou mais agressivo e detalhes diferenciam a aparência de cada versão. Além de maior, a grade dianteira agora está ligada por uma moldura única, enquanto os faróis foram afilados para transmitirem mais esportividade. As lanternas traseiras de LED adotaram formato tridimensional.

A propulsão híbrida combina motor 2.0 turbo a combustão, de 184 cv de potência e 350 Nm de torque, e a unidade motriz elétrica, a qual eleva os números totais para 292 cv e 420 Nm. O câmbio automático de oito marchas transfere a tração para as quatro rodas.

Em uso 100% elétrico, o veículo consegue percorrer até 55 quilômetros. O tempo aproximado de recarga completa das baterias em aparelho do tipo Wallbox é de três horas, já em carregadores portáteis de 120V e 220V são necessárias, respectivamente, cerca de nove e cinco horas.

O modo "Battery Control" permite realimentar as baterias principalmente por meio do motor a combustão, mantendo a carga entre 30% e 100%. Já os modos Sport e Sport Plus fazem com que os propulsores trabalhem em conjunto para entregar melhor performance, além de ajustarem os amortecedores e respostas do trem de força para uma dirigibilidade mais esportiva.