Novo micro-ônibus da Iveco promete baixo consumo de combustível

O chassi 10-190 possui peso bruto total (PBT) de 10,5 toneladas, o maior do segmento. A potência e o torque também são referência - respectivamente 190 cv e 610 Nm - e conferem ao veículo versatilidade para aplicações urbanas, fretamento e turismo.

Com capacidade para 36 passageiros, o micro-ônibus foi projetado e desenvolvido no Complexo Industrial da Iveco em Sete Lagoas (MG), onde a montadora conta com um campo de provas que permite realizar testes e simulações de diferentes tipos.

Uma das principais preocupações dos operadores de transporte de passageiros na hora de escolher um veículo é a economia de combustível. Com esse objetivo, o chassi 10-190 é o único da categoria equipado com transmissão de seis velocidades, que permite melhor escalonamento e otimização do rendimento.

A marca considera que o modelo chega com força na disputa por um segmento que deve ser beneficiado pelo retorno das atividades sociais, na medida em que a questão sanitária envolvendo a pandemia de Covid-19 vai se resolvendo.

“Nós enxergamos dois movimentos opostos no mercado. Enquanto o transporte coletivo quase parou, o mercado de fretamento se fortaleceu. Estamos atentos a isso e não mediremos esforços para aumentar nossa capacidade operacional”, afirma Danilo Fetzner, diretor da Iveco Bus.