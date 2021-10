Com aptidão off road e tração nas quatro rodas, o carro promete versatilidade de uso. O propulsor elétrico adota arquitetura de 800 volts e a bateria possui capacidade total de armazenamento de 93,4 kWh. São 380 cv de potência, que podem subir para 476 cv com a ativação do recurso de "overboost", mais torque máximo de 500 Nm.

Na aparência, o modelo se notabiliza pela linha do teto que se "inclina" em direção à traseira. Revestimento nos arcos das rodas e proteções inferiores dianteiras e traseiras conferem aspecto fora de estrada, protegendo contra pedriscos.

O preço do Taycan 4 Cross Turismo parte de R$ 685 mil, mediante encomenda. O valor contempla a instalação de um carregador doméstico: a Porsche executa projeto específico de acordo com as condições elétricas específicas da residência do comprador.

"Em 2019, enviamos um sinal importante com o lançamento do nosso primeiro carro totalmente elétrico. Em 2020, um em cada três de todos os nossos veículos fabricados na Europa tinha um conjunto propulsor elétrico. Até 2025, metade dos nossos veículos novos terão impulsão elétrica – pura ou híbrida plug-in. A mobilidade elétrica é o futuro. Com o Taycan Cross Turismo, damos um grande passo nessa direção", relata Oliver Blume, diretor do Conselho Executivo da Porsche.