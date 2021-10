Serviço de assinatura flexível de veículos é lançado

A Kinto, empresa de mobilidade da Toyota, apresenta o “One Personal”, opção voltada a pessoas físicas, pela qual o cliente tem direito a um veículo fixo da marca, por um período de 12 ou 24 meses, além de diárias extras flexíveis de outros modelos, também da Toyota, durante o prazo de contrato.

O objetivo do serviço é atender a diferentes necessidades com toda a comodidade possível, já que a assinatura contempla manutenção preventiva, assistência 24 horas, IPVA, carro reserva (quando necessário) e seguro com cobertura para terceiros. As diárias extras flexíveis poderão ser reservadas por meio do serviço de compartilhamento Kinto Share, conforme a disponibilidade do carro para o período pretendido.

Além da duração de um ou dois anos do contrato, o cliente consegue estabelecer a franquia de quilometragem, que pode ser de 800 km ou 1.500 km por mês, e quantas diárias extras flexíveis deseja ter, duas ou 30 por ano. Este é o principal diferencial do Kinto One Personal: o usuário não precisa devolver o veículo assinado para utilizar as diárias extras de outros automóveis.

Toda a gama Toyota comercializada no Brasil atualmente está elegível para o serviço de assinatura. Ao final do contrato, será oferecida ao cliente a possibilidade de compra do carro. O Kinto One Personal poderá ser contratado de forma 100% on-line, pelo site https://kintomobility.com.br, e também diretamente em uma concessionária Toyota.

“O One Personal é um serviço customizado e flexível, que permite ao assinante possuir em casa um veículo para o uso cotidiano e ainda dispor de outros automóveis, seja para uma experiência mais aventureira, viagens ou qualquer outra demanda específica”, detalha Roger Armellini, diretor comercial da Kinto e diretor de mobilidade da Toyota para América Latina.