O modelo será o primeiro de uma família de três veículos desenvolvidos e fabricados na América do Sul para abastecer o mercado internacional. Todos obedecendo a três premissas: estilo marcante, bem-estar a bordo e adaptação às especificidades dos países a que se destinarão.

A proposta do Novo C3 é de ser um carro moderno e versátil, ideal para jovens e para pequenas famílias - que usam o veículo no dia a dia, bem como nas viagens de fim de semana. Entre as suas características, destaque para a maior altura livre do solo, a carroceria em duas cores, a arquitetura espaçosa e para o alto nível de conectividade.

O design descontraído do Novo C3 combina formas generosas e superfícies esculpidas. Produzido no Brasil, na planta da Citroën em Porto Real (RJ), o automóvel atenderá à demanda local e também será exportado para o continente sul-americano.

“Assegurar o futuro da marca exige uma maior presença internacional e a consolidação em todos os mercados em que operamos, assim como uma abertura para outros países. Para isto, desenvolvemos um ambicioso plano de produtos que prevê o lançamento de três modelos com vocação internacional em três anos. O Novo C3 é uma peça essencial dessa aceleração internacional e o primeiro estágio de nossa estratégia de crescimento. É um hatch que visa um dos principais segmentos da América do Sul. Moderno, conectado e pensado para os consumidores locais, é perfeito para promover nosso crescimento", afirma Vincent Cobée, CEO da Citroën.