JAC E-JS1 é o carro 100% elétrico mais barato disponível hoje no Brasil

Desenvolvido em parceria com o Grupo Volkswagen, o compacto se torna o oitavo veículo totalmente eletrificado da chinesa JAC Motors. Devido ao preço competitivo, de R$ 149.900,00, a marca acredita que o modelo irá ajudar a impulsionar o segmento no País.

“O E-JS1 é uma grande aposta. Será o carro elétrico mais barato do País, compatibilizando a aplicação ideal para um compacto: o uso dentro da cidade. Você pode usá-lo em rodovias, em pequenas viagens? Claro que sim. Mas seu habitat natural é o trânsito urbano", explica Sergio Habib, presidente da JAC Motors Brasil.

Por ser bastante leve, com 1.180 quilos de peso em ordem de marcha, o modelo tem desempenho adequado a um carro urbano, mesmo sem muita potência. Os 62 cv e os 150 Nm de torque máximos garantem aceleração de zero a 100 km/h em 10,7 segundos e velocidade máxima de até 110 km/h.

Mas é na eficiência energética que o veículo brilha. Com os 30,2 kWh de capacidade, consegue rodar 302 quilômetros, registrando um consumo médio de 9,6 kWh a cada 100 km, contando com o sistema de regeneração de carga das baterias nas desacelerações e frenagens.

Para recarregá-lo por completo, considerando o custo médio de tarifas elétricas de R$ 0,65 por kWh, o proprietário do E-JS1 desembolsará R$ 6,24 a cada 100 km. Isso significa um custo por km rodado de pouco mais de seis centavos e 7,5 vezes menor do que o de um carro com motor a combustão.

Com cores vivas e carroceria que mede apenas 3,65 metros de comprimento e 1,67 m de largura, o E-JS1 deve chamar a atenção pelas ruas. O design externo moderno inclui luzes diurnas em LED, enquanto no interior a aparência é futurista, com duas telas voltadas ao motorista.

Não faltam recursos de tecnologia, segurança e conforto no compacto elétrico da JAC: são de série ar-condicionado automático e digital, assistente para frenagens de pânico, auxílio de partida em rampas, controles de tração e de estabilidade, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré.