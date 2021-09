O crossover da Nissan acaba de ganhar sua primeira série especial, com visual diferenciado, itens exclusivos e um presente para os compradores: um NFT (Non Fungible Token = token não fungível) de uma peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro Fesq, com base nos esboços de design do carro.

Para o mercado nacional, a Nissan irá produzir mil unidades do Kicks XPlay, que começam a chegar às concessionárias no início de outubro, com valor de R$ 122.990,00. Outros 350 exemplares serão exportados para Argentina e Paraguai.

O modelo será oferecido em combinação personalizada de duas cores - branco Diamond perolizado com teto vermelho. No teto, um aerofólio esportivo preto foi elaborado especialmente para a novidade.

Internamente, há detalhes de acabamento em vermelho nas saídas de ar e na base do volante. Entre os equipamentos de fábrica específicos do Nissan Kicks XPlay estão carregador sem fio para celular, tela de abertura especial em referência à edição limitada na central multimídia e rodas aro 17 polegadas com acabamento em preto brilhante.