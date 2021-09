O coração do modelo é o motor de quatro cilindros em linha e 1.000 cm³, com bielas de titânio e tecnologias de redução de atrito. Completamente novo e desenvolvido nas pistas da MotoGP, fornece pico de potência de 216,2 cv a 14.500 rpm e torque máximo de 112,7 Nm a 12.500 giros.

O acelerador eletrônico proporciona maior precisão e sensibilidade na tocada. A motocicleta conta com três modos de pilotagem, controle de tração e, agora, ainda controle de largada regulável.

O chassi de alumínio também é totalmente novo, e usa a parte traseira do propulsor como ponto de ancoragem do amortecedor traseiro. As suspensões são ajustáveis eletronicamente, enquanto os freios trazem discos de maior diâmetro com pinças de quatro pistões.

A aerodinâmica apurada da Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP 2022 inclui aletas para incremento da aderência e melhoria da estabilidade em frenagem. Seu painel TFT de cinco polegadas é totalmente personalizável.