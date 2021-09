Depois do modelo 110, Land Rover lança o Defender 90

O SUV chega ao Brasil em sua quinta geração, aliando tecnologia de ponta e desempenho off road sem precedentes. Disponível em pré-venda, com unidades limitadas, na versão SE, custa a partir de R$ 539.950,00.

O Defender 90 é equipado com um motor 2.0 a gasolina de quatro cilindros a gasolina, de 300 cv de potência, acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades. A tração 4x4 atua em conjunto com o sistema Terrain Response 2, que permite ajustar o comportamento do veículo ao terreno.

Sua capacidade de transposição em trechos alagados é de até 900 milímetros, viabilizada pelo novo sensor de profundidade. Projetada para situações extremas como esta, a carroceria do SUV conta com construção monobloco em alumínio, sendo a mais resistente que a Land Rover já produziu.

Com exterior e interior totalmente redesenhados, o novo Defender 90 traz tecnologias avançadas como o "capô transparente" (câmera que exibe na central multimídia áreas logo à frente das rodas dianteiras), novo sistema de conectividade, painel de instrumentos digital, suspensão a ar e um avançado recurso capaz de monitorar e adaptar os movimentos do veículo para proporcionar maior controle e conforto ao motorista.

"Completamos a família Defender oferecendo o modelo 90 aos nossos clientes, um veículo robusto, versátil e com design premiado. O novo Defender 90 vai além dos limites, sem nunca perder o caráter e autenticidade do original. Temos certeza que será um sucesso de vendas, colocando a Land Rover em lugar de destaque frente a concorrência" comenta Tiago Yoshitake, coordenador de produto da marca.